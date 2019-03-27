SON DEPREMLER: Denizli’de korkutan deprem okulları tatil ettirdi!

Son dakika; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.27’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DENİZLİ ACIPAYAM’DA OKULLAR TATİL

Denizli Acıpayam’da, 20 Mart Çarşamba günü, Richter ölçeğine göre, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu. Bölgede, 25 Mart Pazartesi günü de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4,3'lik depremin ardından yıkım olmadı ancak bölgede okullar 2 gün süre ile tatil edildi. Deprem bölgesindeki okullarda sarsıntı sırasında sınıflarından telaşla çıkan öğrencilerin kitaplarının sıralarda açık, montları da askıda kaldı.

Merkez üssü Acıpayam olan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Denizli Valisi Hasan Karahan, okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini belirtti. Bölgede okullar depremin yaşandığı 20 Mart Çarşamba gününden itibaren kapalı. Çadırlarda kalan depremzede öğrenciler, eğitimlerine ara vermemek için Kızılay yetkilileriyle derç çalışmaya devam ediyor. Bölgenin çeşitli yerlerinden öğrenciler için etkinlikler düzenleniyor.

Depremden en çok etkilenen Karahöyük Mahallesi’ndeki Karahöyük İlk ve Ortaokulu da tatil edilen okullar arasında. Okulun binası zarar görmemesine rağmen bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okula alınmıyor. Öğrencilerin ders işlediği sınıflar ise depremin şiddetini gözler önüne seriyor. Deprem sırasında okullarından hızlıca çıkan öğrencilerin montları sınıflarındaki askılarında asılı, kitapları ise sıralarının üzerinde açık kaldığı görülüyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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