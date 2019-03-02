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Son depremler: Ege’de korkutan deprem… İşte Kandilli ve AFAD listesi!

Ege'de bazı noktalar depremle uyandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Saat 06.54'te meydana gelen deprem Kuşadası, Selçuk, Söke ve Didim'de hissedildi. İşte son depremlere dair detaylar...

09:05 -
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Son depremler: Ege’de korkutan deprem… İşte Kandilli ve AFAD listesi!

Son günlerde yeryüzündeki hareketlilik durmuyor. AFAD ve Kandilli’den aktarılan bilgilere göre, Ege Denizi’nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege’nin güneyinde kalan bölgelerimizde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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