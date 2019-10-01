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Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listeleri…

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaşanan deprem, korku ve paniğe yol açmış, yer yer hasarlar oluşmuştu. Depremin ardından gelen artçılar sebebiyle vatandaşların tedirginliği azalmış olsa da sürüyor. Ufak sarsıntıları kontrol etmek isteyenler "son depremler" araması yapıyor. İşte Türkiye'nin yetkin kurumları olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

08:53 -
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Son depremler: En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listeleri…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşattı ve tedirgin olan vatandaşlar İstanbul’daki depremlerin devam edip etmediğini araştırıyor. Artçı şokları takip etmek isteyenler Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini kontrol ediyor. Haberimizin devamında yer alan linkler üzerinden AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesine erişebilirsiniz…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

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