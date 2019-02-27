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Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın son depremler kontrol listesi…

Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye deprem kuşağında yer alıyor ve sık sık depremler yaşanıyor. Son depremlere dair güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet adresinde yer alıyor. İşte ayrıntılar...

14:38 -
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Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın son depremler kontrol listesi…

Deprem hayatımızın bir gerçeği. Deprem olduğu anların devamında vatandaşlar depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü merak ediyor. Aşağıdaki linklerden son depremleri kontrol edebilirsiniz. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

2019.02.27 12:35:27  40.4398   41.6223       17.2      -.-  1.9  -.-   CARDAKLI-TORTUM (ERZURUM)                         İlksel
2019.02.27 12:26:42  37.1977   28.1582        0.0      -.-  1.7  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2019.02.27 12:12:28  37.2180   28.1953        0.0      -.-  1.7  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2019.02.27 10:41:09  39.1063   37.2558       20.6      -.-  1.7  -.-   HAMAL-KANGAL (SIVAS)                              İlksel
2019.02.27 09:30:06  39.0927   37.3510        0.0      -.-  1.8  -.-   KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2019.02.27 08:46:36  39.4008   26.4525       12.6      -.-  1.6  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2019.02.27 08:11:17  34.8832   27.1958       76.9      -.-  2.8  2.8   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2019.02.27 06:08:00  37.1175   28.9255       11.9      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2019.02.27 03:40:27  39.6058   26.4705        3.4      -.-  1.6  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.02.27 03:04:32  40.3988   27.1395        8.9      -.-  1.9  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.27 02:30:12  39.5130   41.1723        8.4      -.-  2.3  -.-   YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
2019.02.27 02:14:51  40.3920   27.1772        6.6      -.-  1.5  -.-   CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel
2019.02.27 01:49:45  39.5072   26.4767        7.1      -.-  1.7  -.-   KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2019.02.27 01:20:52  38.8512   37.8575        8.5      -.-  2.0  -.-   SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA)                        İlksel
2019.02.27 00:44:17  39.0460   26.5090        9.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.02.26 22:56:24  37.1548   30.4747       10.1      -.-  1.9  -.-   AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        İlksel
2019.02.26 21:50:29  38.8507   25.6383       13.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.02.26 20:58:34  38.1578   36.1815        5.4      -.-  1.6  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2019.02.26 19:50:43  35.6743   31.5322        8.7      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.02.26 19:15:01  40.6095   34.6878        3.4      -.-  2.6  -.-   CALTICAK-(CORUM)                                  İlksel
2019.02.26 18:03:39  38.8502   43.5692       11.1      -.-  2.4  -.-   AKCIFT-(VAN)                                      İlksel
2019.02.26 17:31:16  38.2767   23.3688        5.0      -.-  3.6  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.02.26 16:37:48  39.5918   28.7442       11.6      -.-  2.0  -.-   SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   İlksel
2019.02.26 16:14:04  40.8083   41.6225        4.8      -.-  1.6  -.-   IRMAKYANI-YUSUFELI (ARTVIN)                       İlksel
2019.02.26 16:02:17  39.1292   29.0538        5.7      -.-  2.6  -.-   KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.02.26 14:32:07  41.5372   44.1033        7.7      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2019.02.26 13:28:11  38.6260   29.1320        5.4      -.-  2.3  -.-   GURE-(USAK)                                       İlksel
2019.02.26 13:06:02  36.9462   27.6003        6.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.02.26 13:05:59  38.9135   20.7152        8.1      -.-  3.8  4.1   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.02.26 13:00:16  37.2533   28.2158        0.0      -.-  2.1  -.-   PASAPINARI-(MUGLA)                                İlksel
2019.02.26 12:59:13  38.9913   37.4368        0.0      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            İlksel
2019.02.26 12:54:22  39.6823   29.4222        0.0      -.-  1.8  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2019.02.26 12:39:43  37.8612   34.6265        0.0      -.-  2.0  -.-   KAYNARCA-BOR (NIGDE)                              İlksel
2019.02.26 12:31:32  41.4042   41.6997        1.8      -.-  1.7  -.-   ORUCULER-BORCKA (ARTVIN)                          İlksel
2019.02.26 12:19:36  38.5895   41.2605       16.5      -.-  1.3  -.-   CEVIZLIDERE-(MUS)                                 İlksel
2019.02.26 12:03:51  38.0370   36.6647       14.9      -.-  1.1  -.-   AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2019.02.26 11:49:58  40.6070   28.9717        1.2      -.-  2.5  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2019.02.26 11:44:49  40.5958   28.9863        3.0      -.-  2.4  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2019.02.26 11:40:48  40.3783   27.3700        6.6      -.-  1.9  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2019.02.26 11:11:40  40.4957   29.5007       15.8      -.-  0.9  -.-   KERAMET-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2019.02.26 10:45:35  38.3102   27.1417        7.2      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2019.02.26 10:43:01  37.8187   32.5297       17.4      -.-  1.3  -.-   KONYA                                             İlksel
2019.02.26 10:34:18  38.3082   26.4830       14.5      -.-  1.8  -.-   GERMIYAN-CESME (IZMIR)                            İlksel

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Son güncelleme: android-time 15:18 27.02.2019
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