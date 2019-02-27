Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın son depremler kontrol listesi…

Deprem hayatımızın bir gerçeği. Deprem olduğu anların devamında vatandaşlar depremin merkez üssünü ve büyüklüğünü merak ediyor. Aşağıdaki linklerden son depremleri kontrol edebilirsiniz. İşte son depremler…

SON DEPREMLER Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ AFAD SON DEPREMLER SON DEPREMLER LİSTESİ 2019.02.27 12:35:27 40.4398 41.6223 17.2 -.- 1.9 -.- CARDAKLI-TORTUM (ERZURUM) İlksel 2019.02.27 12:26:42 37.1977 28.1582 0.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.02.27 12:12:28 37.2180 28.1953 0.0 -.- 1.7 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.02.27 10:41:09 39.1063 37.2558 20.6 -.- 1.7 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.02.27 09:30:06 39.0927 37.3510 0.0 -.- 1.8 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.02.27 08:46:36 39.4008 26.4525 12.6 -.- 1.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.27 08:11:17 34.8832 27.1958 76.9 -.- 2.8 2.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.27 06:08:00 37.1175 28.9255 11.9 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.02.27 03:40:27 39.6058 26.4705 3.4 -.- 1.6 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.27 03:04:32 40.3988 27.1395 8.9 -.- 1.9 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.27 02:30:12 39.5130 41.1723 8.4 -.- 2.3 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.02.27 02:14:51 40.3920 27.1772 6.6 -.- 1.5 -.- CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.27 01:49:45 39.5072 26.4767 7.1 -.- 1.7 -.- KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.02.27 01:20:52 38.8512 37.8575 8.5 -.- 2.0 -.- SARIKIZ-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.02.27 00:44:17 39.0460 26.5090 9.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.02.26 22:56:24 37.1548 30.4747 10.1 -.- 1.9 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2019.02.26 21:50:29 38.8507 25.6383 13.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.02.26 20:58:34 38.1578 36.1815 5.4 -.- 1.6 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel 2019.02.26 19:50:43 35.6743 31.5322 8.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.02.26 19:15:01 40.6095 34.6878 3.4 -.- 2.6 -.- CALTICAK-(CORUM) İlksel 2019.02.26 18:03:39 38.8502 43.5692 11.1 -.- 2.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel 2019.02.26 17:31:16 38.2767 23.3688 5.0 -.- 3.6 3.3 YUNANISTAN İlksel 2019.02.26 16:37:48 39.5918 28.7442 11.6 -.- 2.0 -.- SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2019.02.26 16:14:04 40.8083 41.6225 4.8 -.- 1.6 -.- IRMAKYANI-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel 2019.02.26 16:02:17 39.1292 29.0538 5.7 -.- 2.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.02.26 14:32:07 41.5372 44.1033 7.7 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel 2019.02.26 13:28:11 38.6260 29.1320 5.4 -.- 2.3 -.- GURE-(USAK) İlksel 2019.02.26 13:06:02 36.9462 27.6003 6.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.02.26 13:05:59 38.9135 20.7152 8.1 -.- 3.8 4.1 YUNANISTAN İlksel 2019.02.26 13:00:16 37.2533 28.2158 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.02.26 12:59:13 38.9913 37.4368 0.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.02.26 12:54:22 39.6823 29.4222 0.0 -.- 1.8 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.02.26 12:39:43 37.8612 34.6265 0.0 -.- 2.0 -.- KAYNARCA-BOR (NIGDE) İlksel 2019.02.26 12:31:32 41.4042 41.6997 1.8 -.- 1.7 -.- ORUCULER-BORCKA (ARTVIN) İlksel 2019.02.26 12:19:36 38.5895 41.2605 16.5 -.- 1.3 -.- CEVIZLIDERE-(MUS) İlksel 2019.02.26 12:03:51 38.0370 36.6647 14.9 -.- 1.1 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.02.26 11:49:58 40.6070 28.9717 1.2 -.- 2.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.02.26 11:44:49 40.5958 28.9863 3.0 -.- 2.4 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.02.26 11:40:48 40.3783 27.3700 6.6 -.- 1.9 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.02.26 11:11:40 40.4957 29.5007 15.8 -.- 0.9 -.- KERAMET-ORHANGAZI (BURSA) İlksel 2019.02.26 10:45:35 38.3102 27.1417 7.2 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel 2019.02.26 10:43:01 37.8187 32.5297 17.4 -.- 1.3 -.- KONYA İlksel 2019.02.26 10:34:18 38.3082 26.4830 14.5 -.- 1.8 -.- GERMIYAN-CESME (IZMIR) İlksel