Son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen depremler nedeniyle son depremler listesi sık sık güncelleniyor. Ülkemizde de hissedilen son deprem sabaha karşı 04:02’de Akdeniz’de 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi ve güncel veriler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

AKDENİZ’DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.02'de Rodos Adası güney açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 155 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.