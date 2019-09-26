Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın ölçümlerine göre son depremler listesi…

Ülkemizde ve dünyada sık sık depremler meydana geliyor. Yaşanan depremlerin birçok küçük şiddetli olması nedeniyle hissedilmezken, daha büyük şiddetli depremler ise halkta korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

08:38 -
Haberler Gündem
Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın ölçümlerine göre son depremler listesi…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor. Aşağıdaki linkler üzerinden son depremler listesini görebilirsiniz…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine gÃ¶re son depremlerâ¦

DEPREM NASIL OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more