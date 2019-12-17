Son depremler listesi: Dakika dakika güncel depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Son depremler listesi ve güncel veriler haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER