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Son depremler listesi: Dakika dakika güncel depremler…

Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve son günlerde meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korkutuyor. Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye'de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

08:23 -
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Son depremler listesi: Dakika dakika güncel depremler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de ufak şiddetli sarsıntılar dahi tedirginlik yaratabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen deprem hareketlerinin şiddeti ve derinliği gibi tüm bilgileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Son depremler listesi ve güncel veriler haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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