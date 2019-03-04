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Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri…

En ufak bir sarsıntıda tetikte olan vatandaşlarımız AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde yayımlanan son depremleri araştırıyor. Türkiye'nin çok önemli bir kısmı deprem kuşağında yer alıyor ve son depremler bu noktada önem kazanıyor. Aşağıda AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz...

16:13 -
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Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri…

Ülkemizde en sık yaşana doğa olaylarından biri de deprem. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Peki son depremleri nasıl öğrenirim? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

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