Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri…

Ülkemizde en sık yaşana doğa olaylarından biri de deprem. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Peki son depremleri nasıl öğrenirim? Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verileri haberimizde.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER