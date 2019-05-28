Son depremler: Muğla’da 4.6’lık deprem! Ege sabaha depremle uyandı…

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi sabah saatlerinde 4.6’lık depremle sarsıldı. Yaşanan deprem yerin 7.08 kilometre altında gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.27’de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bodrum’un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kaymakam Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor.” dedi. Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

Deprem hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan depremlerle birlikte vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Yurdun farklı noktalarında gün içinde birçok deprem gerçekleşiyor ancak bunların büyük çoğunluğu hissedilmiyor.