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Son depremler: Van’da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi Van'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD verilerine göre ise Van Tusba'da gerçekleşen deprem 2.6 büyüklüğünde İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...

14:27 -
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Son depremler: Van’da korkutan deprem!

Saat 13:57’de meydana gelen deprem Van ve çevre illerde hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 2.6 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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