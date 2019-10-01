Yeni yasama döneminde gözler TBMM’de

Meclis başkanı Mustafa Şentop bugün birleşimi açacak. Meclis Başkanı daha sonra bir sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

GÜNDEM YARGI PAKETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'in yeni dönemde önüne gelecek ilk konu “Yargı Reformu ve Strateji Belgesi” olacak. AKP'nin hazırladığı 39 madde ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu'nun ilk bölümü dün TBMM Komisyonu’na sunulmuştu.