Son harçlığımı, ülkemin geleceğine yatırıyorum

Yenilenen İstanbul seçiminde Hazine yardımı alamayan Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bağış kampanyasına katılım yarım milyonu geçti. 523 bin 119 kişi İmamoğlu'na bağış yaptı. Kampanya hakkında SÖZCÜ'ye bilgi veren CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, şunları söyledi:

“Haksız bir şekilde iptal edilen bu seçimde Hazine yardımı alamadan yolumuza devam ediyoruz. Kampanya 9 Mayıs'ta başladı. Keşan'dan Beytüşşebap'a, Hopa'dan Fethiye'ye, yurtdışından birçok ülkeden Türk vatandaşları tarafından bağış yapılmaktadır. Tutar olarak değil ama sayı olarak en çok gençlerden ve işsizlerden bağış gelmiyor. Dekontlarda yer alan mesajlardan anlıyoruz ki; vatandaşlarımız haksızlığa karşı içini döktüğü bir platform haline gelmiş durumda.”

Bektaş, kampanyaya destek olmak için bağış yapan vatandaşların, dekonta düştükleri notlardan da örnek verdi:

İŞTE O MESAJLAR

– Son harçlığımı, çocuklarımın, ülkemin geleceği için yapabileceğim en büyük yatırım için gönderiyorum. (20 TL)

– Ekrem abi elimden bu geldi, inşallah kazanırsın (3TL)

– Staj paramdan ufak bir yardımı bağışlıyorum. (20 TL)

– AK Partiliyim ama ben seni çok sevdim be Ekrem abi. Adam gibi adamsın.

– Öğrenim kredimin sonu. (15 TL)

– Atatürk bu ülkeyi biz gençlere emanet etti. İhanet içindekilere inat; Her şey çok güzel olacak. (20 TL)

– İnşaat ustası 75 yaşında…Adına gönderiyorum (20 TL)

– Ben ki koyu AK Partili, inandım size. Yolunuz açık olsun. (20 TL)

– Aydınlık yarınlar için, çocuklarımızın geleceği için, Atatürk Türkiye'si için HŞGO (50 TL)

– Son param. Helal ve hoş olsun. (13 TL)

– Gönül hırsızı Ekrem İmamoğlu'na, helali hoş olsun. (100)

– KYK bursumdan yatırıyorum. Helal olsun. HŞÇGO. (20 TL)

– Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Karınca misali, Allahım kabul et, bizden (25 TL)

– Öğrenciden bu kadar oluyor maalesef. HŞÇGO (20 TL)

– Vergi dilimi yüzünden kalan son param bu, bir gün başa gelirseniz vergi dilimini kaldırın olur mu? (70 TL)

– Allah yardımcınız olsun, ilahi adalet tecelli eder. (55 TL)

– İşsizim, elimden gelen bu (5 TL)

– Oğlumun asker harçlığından 20 lirasını size gönderiyorum abi.

– Savaşsız ve kavgasız bir yaşam için HŞÇGO (20 TL)

– Keşke daha fazla yatırabilsem! (20 TL)

– Kusura bakmayın, çalışmıyorum. Bu kadar bulabildim. (40 TL)

– Şanlıurfa'dan Selamünaleyküm. Son paramı gönderiyorum. Annemin sütü gibi helal hoş olsun size. (1 TL)