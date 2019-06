Son kurşuna polis engeli!

Ticaretle uğraşan Hasan Engin C. (53) yaklaşık 8 ay önce kızı Ece K.'nın kendisini arayarak kayınpederiyle sorunlar yaşadığını anlatması üzerine Manisa'ya gitti. Kızıyla görüşen Hasan Engin C. ardından kızı Ece K.'nın kayınpederi olan Ahmet Veli K.'yi silahla yaraladı. Olayın ardından yakalanan Hasan Engin C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE TEHDİT ETTİ

Hasan Engin C. cezaevindeyken işleri bozulunca eşi Ayşegül C. (48) ile de aralarında tartışmalar yaşandı. Ayşegül C. eşi Hasan Engin C.'nin kendisini tehdit etmesi üzerine Samsun'dan kaçarak İstanbul'da yaşayan ağabeyinin yanına sığındı. Cezaevinden çıkan Hasan Engin C. İstanbul'a gelerek eşi Ayşegül C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ayşegül C.'nin karakola giderek şikayet etmesi üzerine Hasan Engin C.'ye 1 Haziran Günü uzaklaştırma kararı verildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Uzaklaştırma kararını öğrenen Hasan Engin C. 5 Haziran Günü bu kez Ayşegül C.'nin yaşadığı evi basarak kurşun yağdırdı. Ayşegül C. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, cani koca ise kaçtı. Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Bu esnada eşinin ölmediğini öğrenen cani koca eşine son kurşunu sıkmak için hastaneye geldi. Hastanede tedbir alan cani koca Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli koca sorguya alındı.