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Son Umut filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir? (3 Nisan Eleq ipucu)

Eleq ipucu sorusu geldi. Her gün yayınlanan Eleq, birbirinden ilginç konularda sorular yöneltiyor, soruları doğru yanıtlayanlar ise ödülün sahibi oluyor. İpucu sorusunun yanıtını bilenler de avantaj sağlıyor. Sinema meraklıları için yayınlanan Eleq ipucu sorusu şöyle: Son Umut filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkının ismi nedir?

17:46 -
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Son Umut filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir? (3 Nisan Eleq ipucu)

3 Nisan Eleq ipucu sorusu Instagram adresinden yayınlandı. Şöyle bir açıklama yapıldı: “Sevgili eleqseverler nasıllar? Peki, sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe’un yönettiği “Son Umut” filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?”
İşte 3 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı…

SON UMUT FİLMİNDE CEM YILMAZ’IN SÖYLEDİĞİ ŞARKININ İSMİ NEDİR?

CEVAP: HEY ONBEŞLİ

HEY ONBEŞLİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Hey Onbeşli Onbeşli
Tokat Yolları Taşlı
Onbeşliler Gidiyor
Kızların Gözü Yaşlı

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Giderim Elinizden
Kurtulam Dilinizden
Yeşil Baş Ördek Olsam
Su İçmem Gölünüzden

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Gidiyom Gidemiyom
Sevdim Terkedemiyom
Sevdiğim Pek Gönüllü
Gönlünü Edemiyom

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye

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