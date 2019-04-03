Son Umut filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir? (3 Nisan Eleq ipucu)

3 Nisan Eleq ipucu sorusu Instagram adresinden yayınlandı. Şöyle bir açıklama yapıldı: “Sevgili eleqseverler nasıllar? Peki, sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe’un yönettiği “Son Umut” filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?”

İşte 3 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı…

SON UMUT FİLMİNDE CEM YILMAZ’IN SÖYLEDİĞİ ŞARKININ İSMİ NEDİR?

CEVAP: HEY ONBEŞLİ

HEY ONBEŞLİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ

Hey Onbeşli Onbeşli

Tokat Yolları Taşlı

Onbeşliler Gidiyor

Kızların Gözü Yaşlı

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye

Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Giderim Elinizden

Kurtulam Dilinizden

Yeşil Baş Ördek Olsam

Su İçmem Gölünüzden

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye

Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Gidiyom Gidemiyom

Sevdim Terkedemiyom

Sevdiğim Pek Gönüllü

Gönlünü Edemiyom

Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye

Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

Fistan Aldım Endazesi On Yediye