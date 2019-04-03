Son Umut filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir? (3 Nisan Eleq ipucu)

3 Nisan Eleq ipucu sorusu Instagram adresinden yayınlandı. Şöyle bir açıklama yapıldı: “Sevgili eleqseverler nasıllar? Peki, sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe’un yönettiği “Son Umut” filminde Cem Yılmaz’ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?”
İşte 3 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı…
SON UMUT FİLMİNDE CEM YILMAZ’IN SÖYLEDİĞİ ŞARKININ İSMİ NEDİR?
CEVAP: HEY ONBEŞLİ
HEY ONBEŞLİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ
Hey Onbeşli Onbeşli
Tokat Yolları Taşlı
Onbeşliler Gidiyor
Kızların Gözü Yaşlı
Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye
Giderim Elinizden
Kurtulam Dilinizden
Yeşil Baş Ördek Olsam
Su İçmem Gölünüzden
Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye
Gidiyom Gidemiyom
Sevdim Terkedemiyom
Sevdiğim Pek Gönüllü
Gönlünü Edemiyom
Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye
Fistan Aldım Endazesi On Yediye
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