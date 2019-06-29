Sosyal Çalışma Programı başlıyor! İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuruları sonuçları ne zaman açıklanacak belli mi?

Yaz tatilinde hem çalışmak hem de para kazanmak isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR üzerinden Sosyal Çalışma Programı’na başvuruda bulundu. Başvuruların sona ermesinin ardından günlük 67,36 lira ödeme karşılığında çalışma imkanı sunulan Sosyal Çalışma Programı’nda sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki açıklanma tarihi belli mi?

SÇP’YE KİMLER BAŞVURUDA BULUNDU

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların Temmuz ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.