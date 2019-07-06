Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları sorgula: İŞKUR SÇP’de ne kadar para verilecek?

İŞKUR'dan üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren bir program ‘Sosyal Çalışma Programı' duyurulmuştu. Başvurularını tamamlayan öğrencilerin heyecanla beklediği İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları açıklandı. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı yaz tatilinde çalışmak ve eğitim hayatı için para kazanmak isteyen öğrencilere iş fırsatı sunuyor. İşte Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları sorgulama ekranı ve programla ilgili ücret detayı…

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SONUÇLARI

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal Çalışma Programları Temmuz ayında başlayacak.



SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI SÜRESİ

Bir yaz döneminde Sosyal Çalışma Programının azami süresi 3 aydır. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gündür. 2019 yılı yaz dönemi için bu süre 39 gündür.

SÇP KAPSAMINDA KAÇ TL VERİLECEK?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul edileceğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.