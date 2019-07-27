Sosyal medya bunu konuşuyor: Başınıza böyle bir şey geldi mi?

Twitter’da lokumdakiboncuk isimli kullanıcı kitapların üzerinde çamur ve kille bir böcek tarafından yapıldığı anlaşılan küp şeklindeki yapıların fotoğraflarını paylaştı. Kitabın çok nadir bir Che Guevara biyografisi olduğunu söyleyen lokumdakiboncuk “Başınıza geldi mi böyle bir şey?” diye sordu.

Bunun üzerine Twitter kullanıcıları kendilerinin de başına bu tip durumların geldiğine dair içerikler paylaşmaya başladı. Öyle ki kavvunicibalik isimli Twitter kullanıcısı bir grup kitabın olduğu görsele “Birkaç gün önce benim de başıma geldi” yorumunu ekleyerek lokumdakiboncuk'un yalnız olmadığını gösterdi.

Tartışma bundan sonra başladı. 2 kullanıcının paylaştığı fotoğraflarının ardından YESSIMBACK isimli bir kullanıcı bilimfili.com'da yayımlanan “Hayvan mimarisinin 7 ilginç örneği” başlıklı bir haberin içeriğini tweet'in altına iliştirdi.

Bilimfili'nin 23 Ocak 2015'te yayımladığı içerikte “Sphecildae ya da Crabronidae familyalarına mensup yaban arıları böcek dünyasının Batman'leri olarak adlandırılıyorlar. Yaban arıları yemek için yakaladıkları örümcekler için resimdeki hapishaneleri çamur ve kil ile oluşturup örümcekleri bu hapishanelere koyuyorlar” ifadesi yer alıyor. (Kaynak: T24)

