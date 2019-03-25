Sosyal medya Google’ın bu arama sonuçlarını konuşuyor

Google’da ’emekli insanlar’ araması sonrası çıkan görseller sosyal medyada çok tartışılan konulardan oldu.

Birçok farklı sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görsellere göre Google'da Türkçe “Emekli insanlar” araması ile İngilizce aynı anlama gelen “Retired people” araması yapıldığında çok farklı görseller sonuçlarda çıkıyor.

Google'da Türkçe “Emekli insanlar” aranma sonucunda yoksul yaşlı insanların sırada bekleme ve mutsuz fotoğrafları çıkarken İngilizce yapılan aramada mutlu tatil yapan emekli insanların fotoğraflarının çıkması tartışma yarattı.

Öte yandan Google'ın arama sonuçlarında en üstte çıkan sonuçları, en çok tercih edilen bağlantılardan sıraladığı da biliniyor.