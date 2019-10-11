Sosyal medya paylaşımlarına gözaltı!

Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar sosyal medyada suça konu bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildi. Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin ise gerçek kimliği ile tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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İKİ KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan bu kapsamda, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan dün gözaltına alınan “diken.com.tr” adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

ESKİŞEHİR’DE, ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPAN 3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Eskişehir'de, ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarıyla örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i savcılık sorgusunun ardından 2’si ise adli kontrol kararıyla kaldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından sosyal medyada operasyonu itibarsızlaştırmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen G.Ç., A.G. ve H.S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital ve iletişim malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 dolu fişek ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli savcılıktan, 2 şüpheli ise Eskişehir 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA