Sosyal mesaj veren minibüsçünün İmamoğlu hayali gerçek oldu!

Türkiye'nin gündemine oturan önemli olayların yanı sıra çocuk, kadın ve hayvanlara yönelik çeşitli sosyal mesajlar ile aracını donatan Mehmet Şirin Çiçek farkındalık yaratıyor. İstanbul’da Bakırköy-Zeytinburnu arasında hat çeken, 34 M 1143 plakalı minibüse binen yolcular ilk etapta büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Minibüsün içindeki mesajları tek tek okuyan ve fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan yolcular sayesinde, Avrupa Birliği’nin dikkatini çekmeyi başaran Şirin Çiçek’e destek yağıyor. Çiçek aynı zamanda, her ay kazandığı ücretin 2 bin TL’sini sokak hayvanlarına destek için harcıyor.

“TÜM DOLMUŞLAR BÖYLE DONATILSA”

Çiçek, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin İmamoğlu ile görüşmek olduğunu söylemişti. İmamoğlu, bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve buluşma gerçekleşti. Çiçek, İstanbul’daki tüm dolmuşçuların da araçlarını bu şekilde donatmaları isteğini İmamoğlu’na iletti.

İMAMOĞLU, ŞOFÖR KOLTUĞUNA OTURDU

Çiçek’in şoför koltuğuna oturan İmamoğlu, minibüsü çok beğendiğini belirterek, “Çocuk haklarından kadın haklarına, çevreye duyarlılığa kadar her konu burada var, yardım kuruluşlarının iletişim bilgileri de var. Bu minibüse binen her vatandaşımız bir bilgi ile ayrılıyor buradan, muazzam bir iş başarmış. Bütün minibüsçü arkadaşlara da Avrupa Birliği’nden destek alarak katkı sunma çabasını ortaya koymuş ben çok etkilendim. Aslında, her insanın yaşadığı kenti dert ettiğinde, çok üst seviyede hizmet sunabileceğinin küçük bir örneği bu. Bir küçük minibüste günde yüzlerce insanı taşırken bilgilendirme çabasından dolayı onur duydum, böyle güzel bir hemşehrimden gurur duydum. Herkesin, hangi işi yapıyor olursa olsun bu duyarlılıkta yaptığı bir şehirde mutluluk ve huzur olur, her şey çok güzel olur” diye konuştu.

İŞTE O MESAJLAR

Çiçek’in aracında, ‘Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil’, ‘Üşüyoruz ve aç kalıyoruz, lütfen bize bir kap yemek’, ‘Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar, olmasa ne?’, ‘O konuşamıyor olabilir sen sessiz kalma’, ‘Hayvana işkence kabahat değil, suçtur’, ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir’, ‘İnsan onurunu zedeleyici her türlü söz de şiddettir’ gibi mesajların yer aldığı minibüse binen yolcular daha duyarlı bir insan olarak araçtan iniyor.