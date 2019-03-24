Soyer: izmir’de ‘Belediye Ana’ dönemi başlıyor

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Buca Çamlık Mahallesi'nde CHP Buca Kadın Kolları tarafından düzenlenen emekçi kadın buluşmasında konuştu.

“İZMİR'İN TÜM MAHALLELERİNE BİR ANA ŞEFKATİYLE DOKUNACAĞIZ”

“İzmir'in ekonomisine kadın eli değecek; önceliğimiz kadınlarımız, çocuklarımız olacak” diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önce onların hayatının iyileşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İzmir'in tüm mahallelerine bir ana şefkatiyle dokunacağız. Yaralarına merhem süreceğiz. Dertlerine derman, acılarına ortak olacağız. Refahı adil bir şekilde paylaştıracağız. İzmir'de ‘Belediye Ana’ dönemi başlıyor. İzmir'de tarihi değişim, belediye ana olmakla başlayacak. Tüm perspektifimiz, önceliğimiz, anadır, kadındır.”

Çamlık Seçim Ofisi'ni de ziyaret eden Soyer, kadınların daha fazla ekonomiye dahil olacaklarını, kadın istihdamının artırılacağını, İzmir'in ekonomisine kadın elinin değeceğini söyledi.

“SİZLER BİRBİRİNİZE SARILDIKÇA BELEDİYE ANALIK GÖREVİNİ DAHA İYİ YAPACAK”

Buca'nın ardından, Millet İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur ile beraber Çimentepe'de esnaf ziyareti yapan ve Kutlu Bey Taziye Evi'nin açılışına katılan Soyer, “Bütün kalbimle şunu söylemek isterim: İçiniz ferah olsun. 1 Nisan'dan itibaren Çimentepe'ye bahar gelecek. Tek dileğim, Çimentepe halkının birbirlerine sımsıkı sarılmasıdır. Sizler birbirinize sarıldıkça, belediyemiz görevini daha iyi yapacak. Abdül Batur ile el ele çalışacağız. Öncelikle demokrasiyi hakim kılacağız. Demokrasi olmadan bu kentte yapacağımız değişim sadece birilerinin ekmeğini büyütür. Biz bu şehirde yaşayan herkesin refahını yükselteceğiz” dedi.