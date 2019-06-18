Soyer’in listesi belli oldu… CHP’li de var İYİ Partili de…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ'ın başına SODEM avukatlarından Canan Karaosmanoğlu'nu atadı.

İZULAŞ'TA SÜRPRİZ

İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun gözde bürokratlarından, geçtiğimiz yıl emekliğe ayrılan, bir süre ismi Mersin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği için geçen Erhan Bey de İZULAŞ Yönetim Kurulu başkanı oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından, hesap uzmanı olan Turgay Bozoğlu ise İZDENİZ A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı olarak belirlendi.

Bozoğlu, CHP İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti. Bozoğlu, Çankaya Belediyesi'nde de bir süre başkan yardımcısı olarak görev almıştı.

İZELMAN'A AKYARLI

İzmir Büyükşehir Belediye meclisi eski Başkanvekili Adnan Akyarlı İZELMAN A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı olurken, CHP'den Tire Belediye Başkan aday adayı olan Burak Alp Ersen İZELMAN'ın yeni Genel Müdürü oldu.

İZBETON'U KENDİSİNE ALDI

Soyer, Büyükşehir'in önemli şirketlerinden İZBETON'un yönetim kurulu başkanlığını kendisine alırken İZBETON'un genel müdürü CHP'den Karabağlar Belediye Başkan aday adayı olan Heval Savaş Kaya getirildi.

ERDAL İZGİ DE VAR İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA…

Konak Belediye eski Başkanı Erdal İzgi, İZBELCOM A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Aynı şirketin genel müdürlüğüne ise Ahmet Ersagun Yücel getirildi. Yücel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini hala yürütüyor.

SİLİVRİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI IŞIKLAR'A GÖREV

Silivri eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar Grand Plaşa A.Ş'nin yönetim kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

İYİ PARTİLİ BİR İSİM DAHA

ÜNİBEL A.Ş Genel Müdürü Nihal Ağca ise, İYİ Parti'den 27. dönem Adana Milletvekili adayı olmuş ancak seçilmemişti. Ağca, aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun seçim kampanyasında siyasi partiler koordinatörü olarak görev yaptı.

ESKİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL MÜDÜR OLDU



Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde bir süre genel sekreter yardımcılığı görevinde bulunan, Karabağlar ve Karşıyaka Belediyeleri’nde başkan yardımcılığı da yapan ve emekliliğe ayrılan bir dönemin gözde bürokratı Cengiz Türksoy Bay-San A.Ş genel müdürü oldu.

Öte yandan İZULAŞ, İZDENİZ, METRO AŞ, Grand Plaza AŞ, İZENERJİ A.Ş genel müdürleri yerlerini korudu.