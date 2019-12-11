Soylu: Dağlara annelerden mektup atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da kadın mülki idare amirlerini kabul etti. PKK’nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin konuşan Soylu, şunları söyledi:

* Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.

* Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

* Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler…

AYRINTILAR GELECEK