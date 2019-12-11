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Soylu: Dağlara annelerden mektup atıyoruz

PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerinin kurtarılması için yapılan faaliyetleri anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çarpıcı açıklama... Soylu, "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz" dedi.

11:53 -
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Soylu: Dağlara annelerden mektup atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da kadın mülki idare amirlerini kabul etti. PKK’nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin konuşan Soylu, şunları söyledi:

* Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.
* Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.
* Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler…

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Son güncelleme: 11:56 11.12.2019
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