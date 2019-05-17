Soylu: DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli

Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu’ya, ‘Türkiye’ye yönelik terör tehdidi’ açıklamasının soruldu.

Bakan Soylu, “Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Ama şunu söylemek gerekir. DEAŞ son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Ve bu konuda bütün güvenlik birimleriniz son derece üst düzey alarmda. Yani vatandaşımız bunu hissediyor, hissetmiyor. Ama anlaşılıyor ki; hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye’de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla beraber gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Açıkladıklarımız var açıklayamadıklarımız var. Ama gerek istihbarat birimlerimiz gerekse de güvenlik kuvvetlerimiz çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir hareketlenmenin olduğunu yaklaşık 1-1,5 aydır net bir şekilde görüyoruz” dedi.

AA