Soylu: PKK’ya İran’la operasyon yapacağız

“İran’la PKK’ya yönelik inşallah birlikte operasyon

yapacağız.

CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP’liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, ‘Bu bizim için ayıplı bir dönem’ diyecekler.

24 Haziran’da HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP’dir ve Kılıçdaroğlu’dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır.

Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

4 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.

Birileri ‘Türkiye’de beka problemi yok’ diyor. 15 Temmuz’dan bir gün önce Türkiye’de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye’de beka problemi var mıydı yok muydu?

Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65’in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.

Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok.

Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir’den Buca’ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul’dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara’ya kadar bütün belediyelerde artık PKK’nın bir temsilcisi, Kandil’den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK’ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız.

Doğu ve Güneydoğu’ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu’daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı.”

AA