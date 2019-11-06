Soylu ve Özdağ arasında ‘Afgan göçmen’ polemiği

Antalya’da düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de 500 bin Afgan zaten var. Şimdi Afganistan’dan 5 bin TL maaşla 150 bin çoban daha getireceklermiş. Türkiye’yi iç savaş toplumları cehennemine götürüyor bu iktidar” diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’a sert sözlerle yanıt verdi.

“Verilerle yalanlamaktan usandık, ne yazık ki bu kişiler bu tezviratlarından, iftiralardan, yalanlardan bıkmadılar, usanmadılar” diyen Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

“LGBT’NİN HESAPLARINDAN MI PAYLAŞACAĞIZ”

– Söylediğiniz gayet yalan, bu yalanı nereden kamuoyuyla paylaşacağız, kasaplar odasının internet sitesinden mi, bir spor kulübünün internet sitesinden mi paylaşacağız? Ortaklarınızla beraber sürekli göz açmaya çalıştığınız ve onlarla birlikte olmaya çalıştığınız LGBT’nin hesaplarından mı paylaşacağız?

“SÖZDE PROFESÖRÜN PARTİSİNE SESLENİYORUM”

– Göç Genel Müdürlüğü’nün hesaplarından paylaşacağız. Anlamadığınız işlere karışmayın, anlamıyorsanız sorun. Ben buradan o sözde profesörün partisine de sesleniyorum. Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Biraz da bu adama karşı dostluğunuz varsa bunu yakın bulduğunuz doktorlara tedavi ettirin. Mağdur insanların üzerine hakaret, tehdit bindiren bu adamın tedaviye ihtiyacı var.

“BU ADAMI TEDAVİ ETTİRİN”

– Eğer aynı siyasi partiye mensupsanız, başta genel başkanına buradan çağrıda bulunuyorum. Bu adamın başka işleri de var, bunu sizler de biliyorsunuz, tedaviye ihtiyacı var, tedavi ettirin. Bunu, mazlum insanlarla uğraşmaktan alıkoyun. Bunu, Türkiye’yi birbirine karıştırmak isteyen, attığı tweet’lerle sosyal medyadaki sapkın yaklaşımlarından uzaklaştırmaya çalışın.

ÜMİT ÖZDAĞ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ise iddialarının arkasında durduğunu belirterek, şunları söyledi:

“BİZE ÖĞRETECEĞİ BİR ŞEY YOK, BİZDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİ VAR?”

– Süleyman Soylu’nun bir politikacı değil atanmış bir memur olduğunu ifade etmek lazım. Ama bakanlığın eski kimliğinden ötürü kendisini muhatap olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de 500 binin üzerinde Afgan var. Bu Afganların pek çoğu köylere gitmiş durumda. İran’dan da çok sayıda Afgan Türkiye’ye girmek için bekliyor. Soylu’nun bu konuda bize öğreteceği bir şey yok ama bizden öğreneceği çok şey var.

“SOYLU MAFYA ARACILIĞIYLA VİZE ALAN AFGANLAR İÇİN NE YAPMIŞ?”

– Ben basından gelen bir bilgiyi toplumla paylaştım. Burada önemli olan 500 bin Afgan ve İran üzerinden girmeye çalışan Afganlardır. Burada açıklamış olduğum Kabil üzerinden mafya aracılığıyla vize alarak giren Afganlar konusunda şu ana kadar Süleyman Soylu ne yapmış? Benim açıklamamı ihbar kabul etmişler de Afganistan'da bir çalışma başlatmışlar mı? Ya da Dışişleri Bakanlığı böyle bir araştırma yapmış mı? Önce bunları yapsınlar ondan sonra konuşsunlar.

“KENDİNE GÜVENİYORSAN GEL TELEVİZYONA ÇIKALIM”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: Süleyman Soylu, tek başına TV’lere çıkıp bana hakaret edeceğine, eğer kendine güveniyorsan istediğin televizyonda istediğin genel müdürü yanına alarak dosyaların ile gel, Suriyeli sığınmacıları konuşalım.