İstanbul AKP İl Başkanlığı’nda sabaha kadar ışıklar sönmedi

ERDOĞAN DÜN İSTANBUL’A GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün özel uçakla Ankara’dan İstanbul’a geldi. Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

BİR SAAT DEVLET KONUKEVİNDE KALDI

Saat 17.00 sıralarında Ankara’dan İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir saat konukevinde görüşmelerini sürdürdü. Erdoğan ve beraberindekiler dün saat 18.00 sıralarında havalimanından ayrıldı.

SOYLU-VARANK GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.

YILDIRIM 00.30’DA AYRILDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adalı Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 00.30 civarında ayrıldı. Yıldırım’a çıkışta partililer sevgi gösterisinde bulundular. Yıldırım, partililerle fotoğraf da çekildi.

MEGAFONDAN AÇIKLAMA

Beyoğlu’nda bulunan Ak Parti İstanbul İl Binası önünde dün akşam saatlerinde bir grup partili toplandı. Sütlüce’deki İl binası önünde dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık beklerken partiden bir yetkili megafondan partililerin ilçe seçim kurullarına gitmeleri yönünde anons yaptı. Partililer bunun üzerine il binası önünden ayrıldı.

DHA