Soylu, vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak silahlı pozlar. MHP Tanıtım Danışmanı Eyyup Yıldız, 3 çocuğunun eline silah verip fotoğraf çektirdi. Bunu da sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, çocuklar tüfek tutarken Yıldız'ın da Bozkurt işareti yaptığı görüldü. Eyyup Yıldız'ın paylaştığı fotoğrafa yapılan yorumların da daha çok destekleyici nitelikte olması dikkat çekti. Bir takipçisi ise “Çocukların eline yakışmamış” diye yazdı. 1990-1993 yılları arasında Yenimahalle-Yeşilevler Ülkü Ocakları'nın bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında MHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Cumhur İttifakı listesinden milletvekilliğine adaylığını da koyan Yıldız, kurucusu ve Genel Koordinatörü olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi ile 2004 yılından itibaren MHP için çalıştığını ifade etti.

Şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerden AKP'li Önder Gökçekaya da silahlı bir paylaşıma imza attı. Gökçekaya, 2 elinde 2 ayrı silahla verdiği pozu “Soylu Bakanım'ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz… Terörist bize vız gelir tırıs gider…” ifadesiyle paylaştı. Gökçakaya, dün ise yine yumrukçu Sarıgün ile fotoğrafını paylaşıp, Ekrem İmamoğlu'na hitaben “Yollarım Osman dayıyı” diye yazdı.

Gökçekaya, Sarıgün için “Türkiye'nin kahramanı” ifadesini kullanmıştı.