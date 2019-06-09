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Soylu, vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz

İktidarın muhalefete yönelik “terörist” söyleminin ardından CHP lideri yumruklu saldırıya uğramıştı. O saldırganın elini öpen AKP’li belediye başkan aday adayı Önder Gökçekaya’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Gökçekaya, silahlı fotoğraflarını “Soylu Bakanım emirlerini bekliyoruz... Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz.... Terörist bize vız gelir tırıs gider...” notuyla paylaştı. Bir başka mesajında ise İmamoğlu’nu tehdit etti.

Ali Ekber ERTÜRK
06:10 -
Haberler Gündem
Soylu, vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak silahlı pozlar. MHP Tanıtım Danışmanı Eyyup Yıldız, 3 çocuğunun eline silah verip fotoğraf çektirdi. Bunu da sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta, çocuklar tüfek tutarken Yıldız'ın da Bozkurt işareti yaptığı görüldü. Eyyup Yıldız'ın paylaştığı fotoğrafa yapılan yorumların da daha çok destekleyici nitelikte olması dikkat çekti. Bir takipçisi ise “Çocukların eline yakışmamış” diye yazdı. 1990-1993 yılları arasında Yenimahalle-Yeşilevler Ülkü Ocakları'nın bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında MHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Cumhur İttifakı listesinden milletvekilliğine adaylığını da koyan Yıldız, kurucusu ve Genel Koordinatörü olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi ile 2004 yılından itibaren MHP için çalıştığını ifade etti.

İKİ TÜFEKLE BÖYLE ŞOV YAPTI
Kime ait olduğu bilinmeyen tüfeklerle fotoğraf çektiren Önder Gökçekaya'nın internetteki mesajlarına arkadaşları destek verdi…

Şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün elini öpenlerden AKP'li Önder Gökçekaya da silahlı bir paylaşıma imza attı. Gökçekaya, 2 elinde 2 ayrı silahla verdiği pozu “Soylu Bakanım'ın emirlerini bekliyoruz… Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz… Terörist bize vız gelir tırıs gider…” ifadesiyle paylaştı. Gökçakaya, dün ise yine yumrukçu Sarıgün ile fotoğrafını paylaşıp, Ekrem İmamoğlu'na hitaben “Yollarım Osman dayıyı” diye yazdı.

YUMRUKÇUNUN EVİNE GİTMİŞTİ
AKP'li belediye başkan aday adayı Gökçekaya saldırganla poz vermişti.

Gökçekaya, Sarıgün için “Türkiye'nin kahramanı” ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU’NA TEHDİT
İmamoğlu için “Yollarım Osman dayıyı (yumrukçu)” diye yazdı.

Son güncelleme: android-time 03:20 09.06.2019
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