Süleyman Soylu, ‘3 gündür kimse “PKK ile işim yok, iftira atıldı” demedi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık İstihbara Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.

Süleyman Soylu, “PKK’ya yılbaşından bu yana 80 bin 570 operasyon yaptık. 635 PKK’lı etkisiz hale getirildi” dedi.

3 BAŞKANIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Soylu, ‘3 günden beri bu adamlar veya bu kadın terör örgütüne üye olması sebebiyle alınmıştır denmesine rağmen bunların terör örgütüyle ilgisi yoktur diyemiyor savunanlar. Seçilmişlik elbette değerlidir. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçimlere girip aklanamazsınız. Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı ısrarla yeniden belediye başkanı yaptılar. Bu kabahat değil. Dün bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz bazıları bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemediğimiz bir takım pozisyonları da ortaya koyuyorlar. Bunlar bir şikayet veya ağıt değil bir tespittir. Biz yolumuzdan dönecek değiliz’ dedi.

‘SANAL BAHSİN TÜRKİYE BÜTÇESİ 50 MİLYAR DOLAR’

Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Sanal bahsin Türkiye bütçesi 50 milyar dolardır. Bu ocakların yıkılması demektir.