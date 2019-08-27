Soylu’dan ‘kayyum hediyesi’ açıklaması

Gazetecilerin pahalı hediye aldığına dair iddialara ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, ‘Bu sorduğunuz soruda böyle bir hediyeyi arıyorum. Mardin Valimiz bu sabah açıklamayı gerçekleştirdi. Bu oraya dönem dönem giden heyetlere yönelik yapılan harcamaların toplam halidir. Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Çok cephe ile mücadele ediyoruz. Ucuz işlere paçayı kaptırırsak bu millet bize hesabını sorar. Bunların her birisi uydurulmuş, icat edilmiş ve maalesef kara çal izi kalır kabilinde yapılan işlerdir. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı söz konusu değildir. Bununla ilgili özel bir teftiş yaptırıyorum. 2-3 yıl içerisinde bu belediyelere sadece biz değil başka insanlar da gelmiştir. Ben hiç gitmedim, bir kez iftar yemeğine katıldım bir de gençlik merkezine gittim. Bunların hepsi Sayıştay denetiminden geçmektedir. Uzun erimli karşılamaların karşılığı olarak devlet büyükleri geldiğinde yaptırılmış bütçeleme diye düşünüyorum. Terör örgütünü herhalde çok acıttık, başka noktadan saldırıyorlar’ dedi.