Soylu’dan Suriyelilerin oturum iznine ilişkin açıklama

Haliç Kongre Merkezi’nde bir etkinlikte konuşan Soylu, “Biz, düzeni sağlamakla mükellefiz. Geçen yıl toplam 56 bin kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Biz bunu yapmazsak, Türkiye kaçak göç açısından çekici bir merkez haline gelir. 20 Temmuz itibarıyla rakam 43 bin. Bu yıl itibarıyla biz 80 bin ortalama, geçen yıldan neredeyse yüzde 40-50 civarında bir fazlalıkla sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz, gerçekleştirmek zorundayız.” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye her sene yüz binlerce göçmenin kaçak yollarla girmeye çalıştığını açıklayan Soylu, 2018 yılında bu sayının 547 bini geçtiğini belirtti. 2019 yılında bugüne kadar yaklaşık 168 bin kişinin ülkeye girmesini engellediklerine de değinen bakan, “Bu rakamın bu kadar düşmesinde esas itibarıyla bir taraftan da sınırlarda almaya çalıştığımız tedbirler var.” dedi.

‘2018’de ülke içinde 268 bin kaçak göçmen yakalandı’

Süleyman Soylu, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde yakalanan kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı. Soylu, “Türkiye’de, sınırlarımız içerisinde 2018’de 268 bin kaçak göçmen yakaladık. Bu yıl da yaklaşık 160 bin şu ana kadar kaçak göçmen yakaladık. Yıl sonunu 300 bini aşarak bitireceğimizi tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alınan sınır dışı önlemlerinin Türkiye’nin kaçak göçmenler için cazibe merkezi gelmemesi amacıyla yapıldığının altını çizen İçişleri Bakanı, “Bu düzeni ortaya koymak, bugün bizim ensar ve muhacir ruhuyla beraber ev sahipliği yaptığımız kardeşlerimizin de lehinedir. Eğer bunu sağlamazsak, bu yönetilemez duruma gelir.” dedi.

İstanbul’daki Suriyeliler hakkında valilik kararı

Soylu ayrıca, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmesi yönündeki kararı değerlendirdi.

İstanbul’da 540 bin civarında kayıtlı Suriyeli göçmen olduğunu açıklayan Soylu, bunların haricinde çok sayıda sığınmacının de farklı illerde kayıtlı olmasına rağmen İstanbul’a geldiğini belirtti.

İstanbul’da 540 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Bunların hepsinin İstanbul’da oturum belgeleri var. Başımızın üzerinde. Ama İstanbul’un dışından İstanbul’a gelen, belli bir kural ve kaidenin dışında İstanbul’a gelen, bizim ona Türkiye’nin başka illerinde oturum belgesi belgesi verdiğimiz, ‘Ancak bu ilde oturabilirsin, bu ilden çıkarken bizim verdiğimiz yol belgesi olmadan gidemezsin.’ dediklerimizi, eğer İstanbul’da muhafaza etmeye çalışırsak, kimse kusura bakmasın, İstanbul’da hiçbirimizin kontrol edemediği, yönetemediği ve karşı karşıya kalmış olduğumuz bir sıkıntı baş gösterir. Düzenimiz, kuralımız, açık ve nettir. Herkes, sağladığımız oturum belgesinin tarif ettiği vilayette hayatını devam ettirecektir.”

İstanbul’daki Arapça yazılı tabelaların kaldırılmasını konusuna da değinen Soylu, bunun kanun tarafından ortaya koyulan bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

‘Türkiye’yi uluslararası platformda yalnızlaştırmaya çalışıyorlar’

Valilik açıklamasından sonra ortaya çıkan ve sosyal medyada çok defa paylaşılan bir karikatürü de eleştiren Soylu, amacın Türkiye’yi yalnızlaştırmak olduğunu söyledi.

Soylu, “Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz düzeni oluşturmakla mükellefiz.” dedi.