Soylu’dan yakalan IŞID’liler ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı

Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:

Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz. Diğer ülkeler DEAŞ’lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut. Biz hiçbir DEAŞ mensubunun oteli değiliz

‘NEREME KOYAYIM SENİN TERÖRİSTİNİ’

Nereme koyayım senin teröristini. Nerede nasıl tutayım. Hadi bir müddet cezaevinde tuttum, çıkınca senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Hangi ölçekte nerede bulundurmayı senin teröristini? Bu çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken bir meseledir

‘BU YIL 100 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI’

Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul’da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor