Sözcü adalet arıyor

Yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu yana Atatürk ve Cumhuriyet çizgisinden hiç sapmadan sadece habercilik yapan SÖZCÜ Gazetesi’ne, 19 Mayıs 2017’de algı operasyonu düzenlendi. SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açıldı.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlama yapıldı. Bu iki dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. SÖZCÜ davasına sonradan atanan duruşma savcısı, avukatların delillerin toplanması, mali yönden inceleme yapılması ve tanıkların dinlenmesi taleplerini göz ardı ederek mütalaasını sundu.

RAPORLAR GÖRÜLMEDİ

Gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay’ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Suçlamalar tek tek çürütüldü, suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi. Şimdi son söz yargının.

CELAL ÜLGEN’DEN TARİHİ SAVUNMA

Sözcü ailesi ve avukatları sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Son savunmayı yapacak olan avukat Celal Ülgen duruşmaya 6 klasörlük ‘savunma metni’ ile geldi.

Duruşma saat 10:15’te başladı.

Duruşmada son savunmasını yapan sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin “FETÖ’cü değilim. FETÖ’ye hiçbir zaman bilerek ve isteyerek yardım etmedim. Bundan sonraki gazetecilik hayatımda da etmeyeceğim. Tek bir işim var o da gazetecilik. Hakkımdaki tüm iddiaları reddediyorum ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Mustafa Çetin’in ardından Sözcü Gazetesi muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli de son savunmasını yazılı olarak yaptı. Yücekaleli “İddianamede hakkımda delil yok beraatımı istiyorum” dedi.

“BASIN KANUNU’NA GÖRE 4 AY GEÇTİKTEN SONRA DAVA AÇILMAZ”

Avukatların savunmasına geçildi.

Emin Çölaşan’ın avukatı Serhan Özdemir savunmasında “Basın Kanunu'na göre 4 ay geçtikten sonra dava açılmaz. Düşme kararı verilmesi lazım. İddianamede ‘2013 yılından itibaren FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunun yavaş yavaş anlaşılmasından sonra' ifadesi geçiyor. İddia makamının sanıkları cezalandırmak amacı burada görülüyor. Anladıysanız silahlı terör örgütü olduğunu neden işlem yapmadınız? İddianame savcılığın subjektif görüşlerini oluşturuyor. Beraat kararı talep ediyorum. Kabul edilmezse düşme kararı talep ediyorum.” dedi.

DURUŞMAYI ÇOK SAYIDA GAZETECİ, HUKUKÇU VE SİYASETÇİ DE İZLİYOR

Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun yanı sıra, CHP milletvekilleri; Gürsel Tekin, Turan Aydoğan, Mahmut Tanal, Ünal Demirtaş ile eski vekiller Barış Yarkadaş, Umut Oran ve Erdoğan Toprak da katılıyor.