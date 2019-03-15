Sözcü adalet arıyor

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ’nün iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete olan Sözcü’ye yönelik açılan kumpas davasında bugün bir duruşma daha geride kaldı.

Patronumuz Burak Akbay, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile yöneticilerimiz ve arkadaşlarımız hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan hazırlanan iddianame kapsamında yargılanma bugün 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AVUKAT BİLİRKİŞİ RAPORU İLE ÇÜRÜTTÜ!

Sözcü avukatı İsmail Yılmaz, imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının hiçbir adli kontrole tabi tutulmaksızın kaldırılmasını talep etmişti. Talepte verilen, mahkemenin atadığı bilirkişi raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye’ye yaptığı ‘Darbeye karşı direniş’ çağrısının CNN Türk’teki Hande Fırat yayınından da önce ilk olarak sozcu.com.tr’de verildiği vurgulanmıştı.

DURUŞMADAN NOTLAR:

-Duruşma saat 10:07’de başladı.

-Savcı, dosyaya yeni atandığı için mütalaasını vermek için ‘ek süre’ istedi.

-Sözcü avukatı Celal Ülgen, dilekçede belirttiği eksikliklerin giderilmesinin ardından, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasını talep etti. Ülgen mali durumun araştırılarak rapor hazırlanmasını istedi.

YENİ BİLİRKİŞİ TALEBİ

-Sözcü avukatı İsmail Yılmaz da “Soruşturma savcısının hazırlattığı bilirkişi raporunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle mahkemenin, alanında uzman ve ehil olanlara bilirkişi raporu hazırlatması gerekir” dedi.

BURAK AKBAY TALEBİ

-Avukat Yılmaz, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki haksız yakalama kararının da kaldırılmasını talep etti.

SÖZCÜ AVUKATI LİSTEYE İSYAN ETTİ HAKİM ‘HAKLISINIZ’ DEDİ

-Duruşma salonunun girişine asılan listede arkadaşlarımızın “Terör örgütü kurmak veya yönetmekle” suçlandığı görüldü. Duruma isyan eden Sözcü avukatları, “Bu bir skandaldır” dedi. Mahkeme Başkanı da listeyi mübaşirlerin hazırladığını belirtti ve listeye bakarak “Haklısınız” dedi.

-Duruşmaya mahkeme heyeti ‘ara karar vermek için’ ara verdi.

-Savcı, Sözcü avukatlarının tüm taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti.

– Duruşma aranın ardından saat 10:50’de yeniden başladı.

– Avukatların hak düşürücü süre talebi bu davada gerçekleşmediği gerekçesiyle reddedildi.

– Duruşma 18 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

-Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını celse arası da verebileceğini son savunmaların da bu süre zarfında alınabileceğini söyledi.