Sözcü avukatları karara itiraz etti

Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticilerinin sözde “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım” suçundan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin SÖZCÜ gazetesi avukatları İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, “Mahkemenin kararı ceza hukukun aradığı maddi gerçeği tespit etmekten uzak, taraflı ve belli odaklara hizmet edecek, bizi Dünya ülkeleri arasında basın hukuk ihlallerini öne çıkaran bir ülke konumuna düşürecek bir karardır. Ayrıca bu karar siyaha beyaz diyen, bütün gerçekleri ters yüz eden bir nitelik ve netlik taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesinin talep edildiği dilekçede, kararın hangi gerekçelerle verildiği gerekçeli karar ile belli olacağından, geniş kapsamda gerekçeli istinaf kanun yolu başvuru dilekçesini daha sonra verileceği kaydedildi.

SÖZDE DELİLLER!

Sözcü’ye açılan davada delil olarak ise sadece haber ve yazılar gösterildi. Bu haberlerin çoğunluğu da diğer gazete ve TV’lerde de haber olan olaylardı. Yani aslında Türkiye'de gazetecilik yargılandı…

Aynı haberleri yapan diğer gazete ve TV’lere soruşturma dahi açılmazken basın kanunu hiçe sayılarak sadece SÖZCÜ’ye dava açıldı.

Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay'ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. İddianameyi hazırlayan savcının gösterdiği tanıklar bile “SÖZCÜ’den FETÖ çıkmaz” dedi.

İŞTE BASIN VE HUKUK TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇEN SÜRECİN HİKAYESİ

12 yıldır Atatürk çizgisini vazgeçmeden sürdüren SÖZCÜ'ye, 19 Mayıs 2017'de operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, gazetenin sahibi Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan dava açıldı.

Her iki dava da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Sözcü’ye ilişkin kumpas davasında duruşma savcısı, gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Karar duruşmasında mahkeme, yazar ve yöneticilerimize 2 yıl bir ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.

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