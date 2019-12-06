sozcu.com.tr yazmıştı! Güngören Belediyesi’nde yaşananlar AKP MKYK’nın gündeminde

Belediyede çalışan şoföre verdiği insanlık dışı ‘ceza’ ile gündeme gelen ve Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden Veysel İpekçi, AKP’nin bugün gerçekleşen MKYK toplantısında da ele alındı. Toplantı devam ederken kameralar karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sozcu.com.tr’nin gündeme getirdiği olayla ilgili açıklama yaptı.

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“AYRILMASINI GEREKTİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Yaşananları tasvip etmediklerini ifade eden Çelik, “Çirkin bir davranış oldu. bu hepimizi üzmüştür. Buradan Enes’e sesleniyoruz; seninle birlikteyiz, sana yapılanı kınıyoruz. Bunu yapan kişi, belediye başkan yardımcılığı görevinden alınmıştır. Tabi burada insanlık dışı davranış söz konusu olmuştur. Herhangi bir yerde bir amir-memur ilişkisi içerisinde doğru bulunmayan bir konu varsa bunun nasıl değerlendirileceği kurallarla bellidir. Genç bir çalışanı onurunu kıracak şekilde cezalandırma şekli o gence zarar vermez bunun yapan sicilini ortaya koyar. Belediye başkan yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliği de söz konusu. Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliği uygun bulmuyoruz. Belediye başkan yardımcılığından sonra bu görevden de ayrılmasını gerektiğini değerlendiriyoruz” dedi.

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HİTLER BENZETMESİ

Bir Alman gazetesinde Atatürk ile Hitler'in benzer olarak gösterilmesine de tepki gösteren Çelik, “Almanya'da bir televizyonun devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dönük çirkin yayını söz konusu oldu. Bu yayını şiddetli şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.