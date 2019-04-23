Türkiye'nin ilk dijital dergisi Evos Angels tarafından 7. kez düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ töreninde dijital dünyanın başarılı isimleri ödüllendirildi.

Eski bakanlardan Egemen Bağış ile Bülent Akarcalı’nın da katıldığı ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreni The Ritz Carlton Otel’de magazin yorumcusu Bircan Bali ve ünlü tiyatro oyuncusu Mehmet Çepiç sunumuyla, Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ödül kazananlar bir milyonu aşkın kişinin verdiği oylarla belirlendi.

sozcu.com.tr’YE ÖDÜL

Gecede “Yılın En İyi Haber Sitesi” ödülü sozcu.com.tr’ye, “En Başarılı Dijital Yayın Yönetmeni Ödülü” ise sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e verildi.

“EMİN ÇÖLAŞAN, NECATİ DOĞRU, YÜCEL ARI, GÖKMEN ULU, MUSTAFA ÇETİN VE BURAK AKBAY ADINA ALIYORUM”

Mustafa Çetin adına ödülü, eski Cumhurbaşkanı danışmanlarından Prof. Dr. Salih Yaşlak’ın elinden alan sozcu.com.tr Haber Müdürü Deniz Ayas, Sözcü Gazetesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sadece gazetecilik yaptıkları için yargılanan isimleri anarak “Halkın oyları ile verilen bu ödülü Mustafa Çetin’in yanı sıra arkadaşımız Gökmen Ulu, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlarımız Emin Çölaşan ile Necati Doğru ve patronumuz Burak Akbay adına alıyorum” dedi.

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Onlarca ödülün dağıtıldığı gecede; yılın en başarılı Haber Bülteni Ödülü Show Haber’e, en başarılı Magazin Servisi Ödülü Kanal D’ye, en başarılı Kadın Kuşak Programı Ödülü Zahide Yetiş’e verildi.

HANİNE SAHNE ALDI

Törende dünyaca ünlü Lübnanlı violinist Hanine de sahne aldı. Gecede; koreografistliğini Asil Çağıl’ın yaptığı ünlü mankenlerin de podyuma çıktığı bir defileye de imza atıldı.