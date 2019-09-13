Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası veren yerel mahkeme kararının temyiz incelemesini tamamladı. Daire, temyiz isteminde bulunan Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu,

Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Ahmet Şık hakkındaki mahkumiyet hükümlerini bozdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hacı Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Kadri Gürsel'in cezalarının infazının durdurulmasına hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ayrıca, başka suçtan tutuklu değillerse salıverilmelerinin istenmesine, hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Utku'nun yakalama müzekkeresinin kaldırılması kararlaştırıldı. Daire, sanıklar Güray Tekinöz, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Emre İper'in cezasının da onandığı belirtildi. A. Kemal Aydoğdu'nun 10 yıl hapis cezasının da onanmasına karar verdi. Ahmet Şık'ın da propaganda suçundan cezalandırılması istendi. Kararın ardından tutuklu gazeteciler Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

AVUKAT İSMAİL YILMAZ: SÖZCÜ DAVASI DA CUMHURİYET DAVASI GİBİ

SÖZCÜ Gazetesi avukatlarından İsmail Yılmaz kararı şöyle değerlendirdi: “Türk Yargısı adına, sevindirici bir gelişmedir. Adalet geç de olsa tecelli etmiştir ama adaletin geç değil zamanında tecelli etmesi önemlidir. Çünkü

ortaya birçok ciddi sorun ve mağduriyet çıkmıştır. İnsanlar boş yere hürriyetlerinden mahrum kalmışlardır. Bunların yaşanmasına sebep olan emniyet ve yargı mensupları, bu işin sorumlusu olmuşlardır.

Yargıtay'ın gördüğü beraat kararını zamanında onlar neden görememiştir? Yargının yapmış olduğu bu yanlışlık, hukuk devletine çok büyük zarar vermiştir.

SÖZCÜ davası da Cumhuriyet Davası gibi büyük bir yanlışlık örneğidir. Umarız orada da hatadan bir an önce dönülür. Yargı mensupları yetkilerini kanun ve hukuk çerçevesinde kullanmalıdır. Aksi durum hem vatandaşlara hem de bizzat yargının kendisine zarar vermektedir.”