sozcu.com.tr dünyaya duyurmuştu! Suudi Arabistan’da mahsur kalan 300 işçi sağ salim Türkiye’ye döndü

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaklaşık 300 Türk inşaat işçisi, özel bir şirket bünyesinde Suudi Arabistan'ın Tebük kenti Sharma bölgesine 6 aylığına çalışmaya gitti. Suudi Arabistan Krallığına ait bir otel inşaatında çalıştığı belirtilen işçiler, kötü çalışma şartları ve birikmiş ücretleri alamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz haftalarda grev yapmaya başlamıştı. 6 aylığına çalışmaya götürülen fakat bir senedir ülkelerine dönemeyen işçilerin feryadına SÖZCÜ kulak vermiş, konuyu gündeme taşıyarak yetkililere çağrıda bulunmuştu. O çağrı sonuç verdi ve firma yetkilileri işçilerin taleplerini kabul ederek ödemeleri gerçekleştirdi. Alacaklarını elde eden işçiler bugün işçiler, Cidde'den İstanbul Havalimanı'na geldi. İşçiler, havaalanında kendilerini bekleyen yakınlarına hasretle sarıldı.



“TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK”

İşçileri Yeni Havalimanı'nda İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Karşılama esnasında İşçilere başarılarından ötürü teşekkür eden İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, “Öncelikle geçmiş olsun hepiniz hoş geldiniz. Orman kanunlarıyla yönetilen Suudi Arabistan'da tarihi bir başarıya imza attık. Tüm inşaat işçilerinin sesi ve umudu oldunuz. Bu başarı tüm şantiyelere örnek olacaktır. Hepinize bu tarihsel başarıya imza attığınız teşekkür ediyorum” dedi.