Sözcü duyurdu rektörün oğlu istifa etti

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yapılan atamalar kentte tartışmalara neden oldu. Kasım 2018’de üniversiteye Rektör olarak atanan Prof. Dr. Cem Zorlu, kadrosunu kendisinin de Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı’ndan (TİMAV) kurdu.

GENEL SEKRETER OLUNCA…

Rektörün arkadaşı olan Konya’daki özel bir holdingte “Kurumsal iletişim direktörü” olarak görev yapan Bülent Ecevit Öksüz’de geçen 22 Temmuz’da üniversiteye transfer oldu ve genel sekreter yapıldı.

OĞLU AYNI ZAMANDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öksüz’ü üniversiteye aldıran Rektör Zorlu, 4 gün sonra da kendi oğlunu, Öksüz’ün çalıştığı holdingte işe başlattı. Rektör Zorlu’nun oğlu İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Süleyman Yasir Zorlu, Öksüz’ün çalıştığı özel holdingin yönetim kuruluna atandı. Sözcü’nün haberinin ardından Süleyman Yasin Zorlu’nun holdingdeki görevinden istifa ettiği ortaya çıktı. Zorlu ile birlikte Holdingin yönetim kurulu başkanı Mehmet Akdere’nin istifaları KAP’a bildirildi.

İŞTE İSTİFA AÇIKLAMASI

KAP’a yapılan açıklamada “Toplanan yönetim kurulumuz Mehmet Akdere ve Süleyman Yasin Zorlu’nun yönetim kurulu üyeliğinden istifalarının kabülune, görev dönemine ilişkin olarak, şirket faaliyetlerinden dolayı şirkete, diğer yönetim kurulu üyelerine kamuya ve ticari taraflara karşı şahsi sorumluluğunun kalmadığına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.