SÖZCÜ Gazetesi Davası yarın

Çıktığı günden bu yana 12 yıldır Atatürk çizgisinden milim sapmayan SÖZCÜ'ye, 19 Mayıs 2017'de operasyon başlatıldı. Başta sahibi Burak Akbay olmak üzere, 8 gazeteciye FETÖ'cü suçlaması yöneltildi. Delil olarak sadece haber ve yazılar gösterildi.

ADALET BEKLİYORUZ

Yani Türkiye'de gazetecilik yargılanmaya başlandı. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay'ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. Suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi. Şimdi son söz yargının…

SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI YARIN

SÖZCÜ'ye yönelik 19 Mayıs 2017'de başlatılan algı operasyonu sonunda İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, gazetenin sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açtı. Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan dava açıldı. Her iki dava da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. SÖZCÜ'ye ilişkin kumpas davasında dosyaya sonradan atanan duruşma savcısı, avukatların delillerin toplanması, mali yönden inceleme yapılması ve tanıkların dinlenmesi taleplerini gözardı ederek önceki celse mütalaasını sundu. Gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Gazeteciliğin yargılandığı davanın karar duruşması Cuma günü görülecek.