Sözcü seçimin nabzını tutuyor: 1 Nisan’a mesajlar

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İstanbullular, kentin sorunlarını ve belediye başkan adaylarından beklentilerini anlattı. İstanbullular için en büyük sorun "Trafik ve yeşil alanların yetersizliği" oldu. Türkiye, 31 Mart 'ta sandık başına giderek, 5 yıl boyunca görev alacak belediye başkanını seçecek. AKP'nin adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarışta ipi kimin göğüsleyeceği de ne vaat ettiği de merak konusu. Vatandaşların en büyük beklentisi ise trafik sorununun çözülmesi ve yeşil alanların artırılması.

Kamera: Kubilay ALTUĞ

İşte Sözcü TV’ye konuşan vatandaşların 1 Nisan 2019 sabahı belli olacak ‘yeni başkan’dan beklentileri…

Savaş Kartal isimli vatandaş, dürüst ve kentin trafik sorununu çözecek, avanta almadan iş yapacak bir belediye başkanı istediğini söyledi. Kartal, “Çok doluyuz ama konuşamıyoruz. Ben belediye başkanı olsaydım bu kaldırım yapma işlerini bırakırdım. Önce ihtiyaç sahiplerine bakarım, Suriyelileri de ülkesine yollarım.” dedi.

‘KENTİ MEMLEKETİMİZDE MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜK’

Bir başka vatandaş ise, “Dürüst, ahlaklı, İstanbul’a hizmet edecek birisini istiyoruz. Kendi adamını işe alacakları bir düzen istemiyoruz. İstanbul halkı birdir. Eşit ve şartsız herkesi işe almalı. Ayrıca buradan Marmaray’a giderken, üç tane polis kimlik soruyor. Bu kadar Suriyeli bu kadar yabancı var onlara sormuyorlar. Kendi memleketimiz de mülteci durumuna düştük.” dedi.

“ÜSKÜDAR, KADIKÖY VE BEŞİKTAŞ GİBİ OLSUN”

Muslu Çalışkan ise sosyal demokrat bir belediye başkanı istiyor. Çalışkan’ın belediye başkanından bir diğer isteği ise Üsküdar’ın da Beşiktaş ve Kadıköy gibi olması.

“PAHALILIK DÜŞSÜN, YEŞİL ALAN ARTSIN”

İstanbul’da yaşamın pahalı olduğunu hatırlatan Nuray Arslan da belediye başkanından beklentisini “Bu pahalılığı biraz olsun düşürmeli” diye özetledi.

“SENEDE 40 TORBA KÖMÜR VERİYORLAR, BU UYGULAMA DEVAM ETSİN”

Dilara Gülçin Gedik isimli vatandaş “yeşil alanlar artmalı” derken Ayşe Ulubaş ise yeni belediye başkanından beklentisini şu sözlerle anlattı: “Devletimiz çok güzel çalışıyor. Fakiri, fukarayı takip ediyor. Senede 40 torba kömür veriyorlar. Bu uygulama devam etsin.”

“HER TARAF BİNA HER TARAF APARTMAN”

Eskiden gezdiği yerlerin şimdi gökdelen olduğunu anlatan Mehmet Enes isimli vatandaş ise “İnsanların yaşam kalitesini artıracak bir belediye başkanı istiyorum. Şimdi gidip bakıyorsun yüksek yüksek gökdelenler. İnsanların yaşam kalitesini artıracak bir başkan istiyorum.” dedi.