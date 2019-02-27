Sözcü seçimin nabzını tutuyor: CHP’nin kalesi Kadıköy’de Emre Kınay faktörü

Kamera: Kubilay Altuğ

31 Mart'taki demokrasi yarışında Kadıköy için Cumhur İttifakı adına AKP'den Özgül Özkan Yılmaz, İYİ Parti'den Emre Kınay, CHP'den Şerdil Dara Odabaşı, Saadet Partisi'nden ise Ahmet Kökler ter dökecek.

CHP adayı Şerdil Dara Odabaşı'na tepki gösteren İYİ Parti, Millet İttifakı'nı Kadıköy'de bozarak, Kadıköy için Emre Kınay'ı aday gösterdi. Peki bu durum Kadıköy'de yıllardır koltuğu hiçbir partiye kaptırmayan CHP'yi sarsacak mı? İstanbul'da Kültür-Sanatın kalbi olarak bilinen Kadıköy'de, seçmen tiyatrocu Emre Kınay'a belediyeyi emanet edecek mi?

1999'DAN GÜNÜMÜZE KADIKÖY'DE YEREL SEÇİM

1999 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kadıköy için Anavatan Partisi'nden Selçuk Maruflu, CHP'den Selami Öztürk, DSP'den Ahmet Hamdi Doğan, MHP'den Zeki Cemal Çeliker, Fazilet Partisi'nden ise Nusret Bayraktar aday gösterilmişti. CHP adayı Selami Öztürk, kullanılan oyların 111 bin 266’sını alarak yarışı kazanmıştı.

2004’TE SELAMİ ÖZTÜRK YENİDEN BAŞKAN

2004 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP mevcut başkanı Selami Öztürk’ü aday göstermiş, AKP ise Ümit Özerol'u yarışa sokmuştu. Bu seçimlerde; DYP, Osman Hızlan'ı, MHP, Süleyman Erbaşı, Saadet Partisi ise Süleyman Akdemir'i aday göstermişti. CHP adayı Selami Öztürk kullanılan oyların 187 bin 306’sını almış ve koltuğunu korumuştu.

2009: SELAMİ ÖZTÜRK ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞKAN

2009 yılında da Öztürk üçüncü kez yarışa girmişti. Öztürk’ün bu seçimdeki rakipleri ise AKP'den Sinan Genim, MHP'den Nilgün Nurseli Aparı, DSP'den Arif Atılgan olmuştu.

CHP adayı Selami Öztürk kullanılan oyların yüzde 68,2'sine tekabül eden 228 bin 522 oyu alarak üçüncü kez Kadıköy Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş başak bir tabirle kolkuktan kalkmamıştı.

2014’DE YİNE CHP

2014 yılında ise CHP'den Aykurt Nuhoğlu, AKP'den Hurşit Yıldırım, MHP'den Levent Akçay aday gösterilmişti. CHP adayı Aykurt Nuhoğlu kullanılan oyların yüzde 72,4'ünü alarak, 260 bin 439 oyla yarışı kazanmıştı.

REFERANDUMDA NE OLMUŞTU?

2017 yılında anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandumda Kadıköy'deki sandıklardan; yüzde 19.40 ‘evet’ oyu çıkarken, yüzde 80.60 ‘hayır’ oyu çıkmıştı.