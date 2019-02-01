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Sözcü seçimin nabzını tutuyor: Sarıyer

31 Mart gecesindeki sandık sonuçlarına ilişkin 'net tahminlerin' yapılamadığı ilçelerden birisi de bugün belediyesi CHP tarafından yönetilen Sarıyer. Peki Sarıyerli seçmenler adayları ne kadar tanıyor? İşte seçime tam 2 ay kala Sarıyer'den 'seçmen' manzaraları...

Seda ÖNCELER
10:44 -
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Kamera: Kubilay ALTUĞ

31 Mart’ta Sarıyer için Cumhur İttifakı adına AKP’den Salih Bayraktar, Millet İttifakı adına ise CHP'den mevcut başkan Şükrü Genç yarışacak.  sozcu.com.tr sokağa indi ve vatandaşlara adayları ne kadar tanıdığını sordu.

2014ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Sarıyer için AKP'den Mahmut Sedat Özsoy aday gösterilirken, CHP'den Şükrü Genç, MHP'den Ahmet Özyürek ve Saadet Partisi'nden ise Şükrü Dural aday gösterilmişti.

YÜZDE 51’LE CHP ADAYI GENÇ KAZANMIŞTI

CHP adayı Şükrü Genç kullanılan oyların yüzde 51’ini alarak yarışı kazanmıştı.

evet-hayir‘HAYIRCILAR’ ÇOĞUNLUKTA
2017'de anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandumda ise Sarıyer’deki sandıklardan; yüzde 40 evet oyu çıkarken, yüzde 59 hayır oyu çıkmıştı.

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Son güncelleme: android-time 11:21 01.02.2019
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