Sözcü seçimin nabzını tutuyor: Sarıyer

Kamera: Kubilay ALTUĞ

31 Mart’ta Sarıyer için Cumhur İttifakı adına AKP’den Salih Bayraktar, Millet İttifakı adına ise CHP'den mevcut başkan Şükrü Genç yarışacak. sozcu.com.tr sokağa indi ve vatandaşlara adayları ne kadar tanıdığını sordu.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Sarıyer için AKP'den Mahmut Sedat Özsoy aday gösterilirken, CHP'den Şükrü Genç, MHP'den Ahmet Özyürek ve Saadet Partisi'nden ise Şükrü Dural aday gösterilmişti.

YÜZDE 51’LE CHP ADAYI GENÇ KAZANMIŞTI

CHP adayı Şükrü Genç kullanılan oyların yüzde 51’ini alarak yarışı kazanmıştı.

‘HAYIRCILAR’ ÇOĞUNLUKTA

2017'de anayasa değişikliği için gerçekleştirilen referandumda ise Sarıyer’deki sandıklardan; yüzde 40 evet oyu çıkarken, yüzde 59 hayır oyu çıkmıştı.

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