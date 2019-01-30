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Sözcü seçimin nabzını tutuyor: Üsküdar

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adayların yarışı da hızlandı. Üsküdar, İstanbul’daki en kritik seçim bölgelerinden birisi olduğu için partiler tarafından oldukça önemseniyor.31 Mart’ta Üsküdar için Cumhur İttifakı adına AKP’den Hilmi Türkmen, Millet İttifakı adına ise CHP’den Ahmet Kılıç yarışacak. Peki Üsküdarlı seçmenler adayları ne kadar tanıyor? sozcu.com.tr sokağa indi ve vatandaşlara adayları ne kadar tanıdığını sordu.

Seda ÖNCELER
08:44 -
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Kamera:Kubilay ALTUĞ

İstanbul, Üsküdar’da; MHP, Cumhur İttifakı adına AKP adayı Hilmi Türkmen'i, İYİ Parti ise Millet İttifakı adına CHP adayı Ahmet Kılıç'ı destekleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da seçmeni olduğu Üsküdar, İstanbul'da en çok sonucu merak edilen ilçelerden birisi.

Üsküdar'daki yarış AKP'li Hilmi Türkmen ile CHP'li Ahmet Kılıç arasında geçecek.

Üsküdar’daki yarış AKP’li Hilmi Türkmen ile CHP’li Ahmet Kılıç arasında geçecek.

AKP bu seçime kadar Üsküdar'da kimseyi ikinci kez aday göstermemişti. Ancak bu seçimde Hilmi Türkmen'in yeniden aday gösterilmesi dikkat çekti.

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2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde; Üsküdar için AKP'den Hilmi Türkmen aday gösterilirken, CHP'den eski müftü İhsan Özkes, MHP'den Habib Suiçmez ve Saadet Partisi'nden Erol Belen aday gösterilmişti.

uskudar-ortaHilmi Türkmen ve İhsan Özkes arasında çekişmeli bir mücadele gerçekleşmiş ancak son anda Hilmi Türkmen 157 bin 477 oy kalarak yarışı kazanmıştı. CHP adayı Özkes ise 149 bin 187 oyda kalmıştı.

2017'deki anayasa değişikliği referandumda ise Üsküdar'da yüzde 53 hayır oyu çıkarken, yüzde 46 evet oyu çıkmıştı.

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Son güncelleme: android-time 08:58 30.01.2019
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