Sözcü suç duyurusu yaptı savcılık takipsizlik verdi

Sözcü Gazetesi avukatlarından İsmail Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Fehmi Koru için yaptığı değerlendirmelerin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fehmi Koru, Yeni Şafak Gazetesi'nde ve internet sitesinde 24.04.2010 tarihinde ‘Gazetesini bana soran Cumhuriyet okuruna cevabımdır' başlıklı köşe yazısı ile SÖZCÜ Gazetesi ve sahibi Burak Akbay hakkında, ‘çamur at izi kalsın' mantığı ile iftira niteliğinde beyanda bulunmuştur.”

“FETÖ’NÜN TERS ALGISI”

“FETÖ'nün gün yüzüne çıkan en büyük taktiği, ters algı yaratmaktır. Örgüte karşı olan Atatürkçü subaylar, imzasız mektuplarla ‘cemaatçi' diye ihbar edilerek ordudan atılmışlardır. Bu, Ergenekon, Balyoz, Şike, Oda TV kumpas

davaları ile ortaya çıkmıştır.”

“KİRLİ OYUNU PLANLADI”

“Koru, Sözcü Gazetesi ve Burak Akbay'a yönelik bu kirli oyunu planlamıştır. Amaç; Fethullah Gülen ile en çok mücadele eden, sürekli olarak onların aleyhine haber yapan, Atatürkçü ve laik bir okuyucu kitlenin sahip çıktığı SÖZCÜ Gazetesi'nin, kitlesi nezdinde, FETÖ'cü yaftasıyla itibarını kırıp, tirajını düşürmek, gücüne balta vurmaktı.”

BELGELERLE SUÇ DUYURUSU

Fehmi Koru'nun FETÖ terör örgütüne olan desteklerinden dolayı yaptığı faaliyetlerini, övgü dolu yazılarını içeren belgelerle beraber, 2018 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Maalesef yaptığımız bu şikayet dikkate alınmadı ve savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Bu durum Koru'nun birileri tarafından korunduğunun göstergesidir.”

“KORU YARGILANMALIDIR”

“Asıl FETÖ'cü olan Fehmi Koru ve onun gibi şahısların FETÖ'den yargılanması gerekirken, onların yerine SÖZCÜ mensuplarının bu suçlamalarla yargılanıyor olması sor derece adaletsiz bir durumdur. Hukuk, suçsuzu değil suçluyu yargılamalıdır.”