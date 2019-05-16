SÖZCÜ TV yayına başlıyor! SÖZCÜ TV nasıl izlenir?

Duayen gazeteci Uğur Dündar ile Halk Arenası 23 Mayıs perşembe günü SÖZCÜ TV’de ekranlara dönüyor. Haberimizden SÖZCÜ TV izleme yollarına ulaşabilirsiniz.
SÖZCÜ TV NASIL İZLENİR?
SÖZCÜ TV, SÖZCÜ gazetesinin internet ve sosyal medyadan hesaplarından yayın yapan TV kanalı.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nı saat tam 21:00'de sozcu.com.tr internet sitesinden, SÖZCÜ'nün YouTube, Facebook, Twitter, İnstagram ve Dailymotion hesaplarından izleyebilirsiniz.
YouTube: https://www.youtube.com/c/SozcuTr
Facebook: https://www.facebook.com/sozcugazetesi/
Twitter: https://twitter.com/gazetesozcu
İnstagram: https://www.instagram.com/sozcucomtr/
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.