SÖZCÜ TV’den yayınlanan Halk Arenası rekor kırdı!

SÖZCÜ TV'den canlı olarak yayınlanan duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programı SÖZCÜ'nün sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden izlenme rekoru kırdı. SÖZCÜ YouTube hesabı anlık izlenmede 150 binden fazla kullanıcıya erişerek ulaşılması zor bir rakama imza attı.

SÖZCÜ Facebook sayfasında da yayınlanan Halk Arenası bu mecrada anlık 23 bin, Twitter’da anlık 10 bin ve İnstagram’da anlık 6 binden fazla kullanıcıya ulaştı.

İlk konuğu İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olan tarihi programı toplamda; YouTube’da yaklaşık olarak 800 bin; Facebook'ta 1 milyon, Twitter'da 520 bin Instagram'da ise 150 bin kişi izledi. SÖZCÜ TV, tüm sosyal mecralarda 2.5 milyona yakın izlenme sayısına ulaşarak Türkiye’nin gündemine oturdu.

TWITTER'DA SÖZCÜ TV LİSTEDEN DÜŞMEDİ

SÖZCÜ TV'den yayınlanan Halk Arenası #sozcutv etiketiyle Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Program, gençler tarafından takip edilen Ekşisözlük'te de yayın saati boyunca ilk sırada yer aldı.