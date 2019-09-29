Sözcü yazdı, hastane ‘sağlık kurumu’ olduğunu hatırladı

‘Market değil hastane' manşeti ile Sözcü'nün gündeme taşıdığı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki ücretli tekerlekli sandalye uygulaması sona erdi. Hastanenin acil servisindeki hastaların kullanması için konulan tekerlekli sandalyeler artık ücretsiz bir şekilde halkın kullanımına sunulacak.

“VATANDAŞ CAN BUNLAR MAL DERDİNDE”

Yunus Emre Devlet Hastanesi yönetimi tekerlekli sandalyelerin 1 lira ile çalışma uygulamasını, tekerlekli sandalyelerin hırsızlıklara karşı ve tekerlekli sandalyelerin gelişi güzel bırakılmasını engellemek için yaptığını belirtse de uygulamanın sona ermesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, “Eskişehir'de ilk defa böyle saçma sapan bir uygulamaya şahit olduk.

Gecenin bir yarısında rahatsızlanan ve evinden pijamaları ile gelen hastalar sandalye alabilmek için 1 lirayı nereden bulacak. Vatandaş can derdinde bunlar ise mal derdinde. Tekerlekli sandalye hırsızlığına karşı alınan bir önlem deniliyor. Çalacak kişi zaten 1 lirayı verdikten sonra alıp götürür. Hiç mi güvenlik kameraları yok. Anında tespit edilir ya da polise bildirilir. Kendimizi hastaneye değil alışveriş yapmak için gittiğimiz markette gibi hissediyorduk. Hatadan dönülerek yeniden tekerlekli sandalyelerin ücretsiz hale getirilmesi doğru bir harekettir” şeklinde görüş bildirdiler.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemizde bulunan tekerlekli sandalyelerin kullanım amacına uygun şekilde alınıp yerine geri bırakılmadığı, otoparkta personelimizin erişemeyeceği yerlere bırakılıp gidildiği ya da tekerlekli sandalyelerin çalındığı görülmüştür.

Bunun üzerine hastanemiz bünyesindeki tüm tekerlekli sandalyeler nüfus cüzdanı gibi bir kimlik karşılığında danışma ve yönlendirme personellerimizden alınabilmektedir. Ancak tekerlekli sandalyelerimiz kolay ulaşılabilir alanlarda olduğundan bazı hasta ve yakınlarımız kilitleri bozuk para ile açıp sandalyelere ulaşım sağladığı tespit edilmiştir. Hastanemizde kesinlikle para karşılığında sandalye temini yapılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.