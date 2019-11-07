Sözcü yazdı, Mekke’deki işçi grevinde mutlu son

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde özel bir şirketin Mekke Jabal Omer Projesi’nde çalışan Türk işçiler, kötü çalışma şartları ve 5 aylık birikmiş ücretlerini de alamadıkları gerekçesiyle 30 Ekim'de greve başlamıştı. Sözcü’nün gündeme getirdiği eylemin 8’inci gününde firma yetkilileri işçilerin taleplerini kabul etti.

“BİZ BİR OLURSAK HAKLARIMI ALIRIZ”

İlk etapta işçilerin yarısına ödeme yapan şirket diğer işçilerin birikmiş ücretlerini de ikinci etapta ödeyecek. Grup adına açıklama yapan bir işçi, kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek şöyle konuştu;

“8 gündür grevdeyiz. İnşaat yetkilileri ile görüşmek gerçekleştirdik. Firma yetkilileri işçilerin yarısının ödemelerini yapıp çıkış haklarını gerçekleştirdiler. Sözlerinde durdular. Geriye kalan arkadaşlarımızda 13’ünde ödemelerini alıp çıkış yapacaklardır. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz.”

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İLK EYLEMİ DE SÖZCÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Öte yandan söz konusu şirketin Suudi Arabistan’ın Tebük kentindeki otel inşaatında çalışan işçiler Haziran ayında da aynı gerekçelerle iş bırakma eylemi yapmıştı. Sözcü'nün duyurduğu olay sonrası yetkililerin devreye girmesiyle işçilerin sorunu çözülmüştü.